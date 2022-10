Judo | Christian Parlati si ferma ad un passo dalla storia ed è medaglia d’argento nei -90 kg ai Mondiali

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022)siad una sola vittoria da un risultato storico ma conquista comunque una preziosanella categoria fino a 90 kg in occasione dei Campionati2022 di, in corso di svolgimento alla Humo Arena di Tashkent. Il 24enne napoletano, già campione iridato a livello juniores nel 2018 (nella -81 kg), sale dunque per la prima volta in carriera sul podio ad un Mondiale Senior facendo unavanti molto importante anche in ottica qualificazione olimpica verso Parigi 2024. Ilka campano classe 1998 si è dovuto arrendere al fortissimo padrone di casa uzbeko Davlat Bobonov, prima testa di serie del tabellone e n.3 del ranking mondiale, che ha chiuso in bellezza un percorso straordinario ...