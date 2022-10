(Di lunedì 10 ottobre 2022) Design sofisticato e tessuti intelligenti all’innovazione tecnologica. Sin dal suo esordio, avvenuto nel 2016,, il premium fashion brand di Red Bull, ha fatto di questi ingredienti il suo mantra costruendo, stagione dopo stagione, una serie didall'estetica minimale, ma con una spiccata vocazione tech. Un esempio su tutti, il lancio nel 2020prima Heatable Capsule Collection, ovvero una piccola collezione di indumenti in grado di riscaldarsi, comandando con un'app. Il primo lancio includeva una giacca e un gilet, la 2.0, prevista a partire da questo ottobre, include anche un trench e una giacca commuter, costruite sempre con una tecnologia che permette di scaldare alcune zone dei. Rispetto alla precedente HCC 1.0, l'app è stata ulteriormente sviluppata in modo che, oltre alle funzioni di ...

GQ Italia

E giusto per non farsi mancare niente, Sportequipe è anche il nome di una nuova linea didi ... Di serie i sedili in pelle (anteriori), climatizzatore automatico bizona, infotainment ...Si narra che per ricoprire gli interni di pelle bovina serva quella di tre… forse è una ... Ovviamente i sedili sono, rinfrescabili e dotati della funzione massaggio, graduabile ... I capi riscaldabili di Alphatauri sono il futuro della moda