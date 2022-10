Esplosione del ponte di Kerch | il pressing di Medvedev | «I russi si aspettano la distruzione dei terroristi del regime di Kiev»

(Di lunedì 10 ottobre 2022) «Questo è un attoco e un sabotaggio commesso dalcriminale di. Non ci sono dubbi e non c’erano. Tutti i rapporti e le conclusioni sono chiari. La risposta dellaa a questo crimine può essere solo ladiretta dei. Questo è ciò che i cittadinistanno aspettando». Sono le parole del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry, riportate dall’agenzia Ria Novosti, a seguito dell’sulsullo stretto die che ha colpito l’unico collegamento stradale e ferroviario diretto tra Crimea ea, nonché una delle principali infrastrutture strategiche utilizzate da Mosca nella guerra contro ...

