Elicottero del futuro? Come l’F35 Parola del generale Goretti

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’Italia deve collaborare con gli Stati Uniti nello sviluppo di elicotteri a rotore coassiale, la cosiddetta tecnologia X2, se intende ottenere gli stessi vantaggi ottenuti in qualità di partner iniziale del programma F-35. A dirlo a Defense News è stato il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare italiana,Luca, sottolineandoil nostro Paese abbia bisogno di entrare da subito negli sviluppi di questa nuova tecnologia, anche per evitare il rischio di accumulare dei ritardi in seguito. “Gli americani hanno chiesto all’industria italiana di partecipare e spero che, proprioabbiamo fatto con l’F-35, ci uniremo all’inizio”, ha detto il comandante dell’Arma azzurra. La tecnologia X2 La tecnologia X2, a doppio rotore coassiale, con due rotori che girano in direzioni opposte, è al centro ...