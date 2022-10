(Di lunedì 10 ottobre 2022) La stagione tennistica 2022 si avvicina alla conclusione e inizia a tornare di moda l’argomento Novakper quanto concerne l’. La situazione attuale, dopo quanto accaduto lo scorso gennaio, vede per il tennista serbo il divieto di entrare in Australia per tre anni. Nei giorni scorsi sia Nole, che il direttore del torneo Craig Tiley, si sono dichiarati ottimisti su unadel campione al torneo. Non sembra però essere dello stesso avviso il ministro ombra degli affari interni, Karen Andrews. “Non credo che ci sia alcuna ragione per cui debba essere ribaltata una decisione semplicemente perché qualcuno ha molti soldi. Anche perché se si sceglie di concedere un’indennità speciale a Novak, allora bisognerebbe rispondere anche a tutte le altre richieste di ...

Ancora una vittoria per Novakche a Nur Sultan, in Kazakhstan, batte in finale Stefanos Tsitsipas, centra il titolo ...a uno degli ultimi tre posti liberi per le Atp Finals di Torino...Novakda dove aveva lasciato. Il numero quattro del seeding vince 6 - 1 6 - 1 al debutto nell' Atp 500 di Astana contro Cristian Garin : ottavi raggiunti avendo giocato solo un'ora e ... Djokovic, riprende il tormentone Australian Open: a rischio la partecipazione nel 2023 La stagione tennistica 2022 si avvicina alla conclusione e inizia a tornare di moda l'argomento Novak Djokovic per quanto concerne l'Australian Open.Nole conquista il novantesimo titolo a Nur Sultan: ora ha vinto in 19 Paesi come Federer. Matteo ha 660 punti da recuperare su Fritz ...