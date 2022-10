Bombe sull’Ucraina | Putin | «Se attacchi terroristici continuano | la risposta sarà severa»

Leggi su open.online

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il presidente Vladimirha detto in tv che la Russia ha lanciato «massicci» missilistici a lungo raggio contro diversi obiettivi militari, energetici e di comunicazione ucraini, giustificando l’attacco come unaall’esplosione del ponte Kerch che collega la Russia alla Crimea, «atto di terrorismo» delle forze ucraine. Il presidente russo ha poi minacciato «una dura» se continueranno glicontro la Russia. «Se i tentativi di compierecontinueranno, ladella Russiadura. Le risposte saranno della stessa portata delle minacce che la Federazione Russa deve affrontare. Nessuno dovrebbe avere dubbi su questo», ha detto. È in corso una riunione ...