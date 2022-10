15 mln di italiani con miopia | se trascurata aumenta rischio glaucoma

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - "Proteggere l'apparato visivo è fondamentale, ma in Italia manca la cultura della prevenzione e ancora troppi sottovalutano i rischi correlati alla progressione delle miopie". A dirlo è Danilo Mazzacane, medico specializzato in Oftalmologia, vicepresidente della Commissione difesa vista Onlus, che in occasione della Giornata mondiale della vista del 13 ottobre con Consulcesi lancia il nuovo corso di formazione Ecm 'Incremento dellain età pediatrica: eziopatogenesi e terapie innovative'. A preoccupare gli esperti non solo la diffusione 'epidemica' della- che solo in Italia interessa 15 milioni di persone e che secondo l'Oms interesserà il 50% della popolazione mondiale entro il 2050 - ma le molteplici complicanze che possono innescarsi a seguito di un peggioramento della patologia. "Non diagnosticare e ...