Uomini e Donne | per un bacio si sfiora la rissa fra Ida Platano e Roberta Di Padua

(Di domenica 9 ottobre 2022) Durante le registrazioni didell’8 ottobre si èta per ben due volte la: ecco perchèDisi è scatenata prima contro Idae poi anche contro Alessandro Vicinanza. Lunedì 10 ottobre non si registreranno più ulteriori puntate di, perchè in quella giornata saranno protagoniste L'articolo proviene da Inews24.it.

Sono ore di apprensione e preoccupazione queste per Rosa Perrotta , la celebre ex tronista diche quest'oggi si è ritrovata costretta a portare il figlio, il piccolo Ethan , in ospedale. A raccontarlo è la stessa influencer, via Instagram Stories, che per quanto stremata da ...... che hanno insinuato che a lei potrebbero dare fastidio le confidenze che la vippona si starebbe prendendo nei confronti del suo fidanzato, l'ex corteggiatrice diha rivolto parole ...Durante le registrazioni di Uomini e Donne dell'8 ottobre si è sfiorata per ben due volte la rissa: ecco perchè Roberta Di Padua si è scatenata ...Il giovane ex tronista di Uomini e Donne è pronto a lasciare la casa di Cinecittà Momenti difficili nella casa ...