Roma-Lecce le pagelle e il tabellino della partita

(Di domenica 9 ottobre 2022) . Il programma domenicalenona giornata si chiude con il posticipo dell’Olimpico. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMè il posticipo domenicalenona giornataSerie A, un match che sulla carta sembra favorire la squadra di casa in virtùdifferenza tecnica esistente Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Dybala segna e si infortuna . E' quello che è successo al 48' della partita tra, in scena allo stadio Olimpico. Abraham subisce fallo da Askildsen e laottiene un calcio di rigore: sul dischetto si posiziona proprio l'argentino che segna e trascina i giallorossi ...L'argentino ha sentito dolore dopo aver calciato il rigore che ha riportato lain vantaggio contro il. Nessuno festeggiamento con i compagni, l'argentino è immediatamente uscito dal campo ...Roma-Lecce, Dybala croce e delizia. Quanto accaduto in questi minuti riflette la singolare difficoltà abbattutasi sul mondo giallorosso negli ultimi giorni. Incassata la sconfitta con il Betis gli ...Infortunio Dybala: l’attaccante della Roma si è fatto male durante il match contro la Lecce mentre ha calciato il rigore del vantaggio L’ennesima brutta notizia per la Roma e per José Mourinho. Nel ...