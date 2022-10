LIVE F1 | GP Giappone 2022 in DIRETTA | si riparte alle 9 15 | continua a piovere

(Di domenica 9 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: L’INCIDENTE DI CARLOS SAINZ 9.11 Chiaramente tutti i piloti partiranno con gomme full wet. 9.08 Ora effettivamente sta piovendo meno, vedremo quali saranno le condizioni della visibilità. 9.05 COLPO DI SCENA! Si9.15! Dprime indicazioni pare che sia unanza vera e propria, senza Safety Car. 9.04 Un’ora al termine della gara in questo momento. 9.01, anche se meno rispetto a prima. A naso pensiamo sia difficile riprendere. 8.59 I tifosi comunque si stanno divertendo,no a fare su e giù con le mani. Noi al loro posto saremmo infuriati per i soldi buttati via… 8.56 E’ stata riportata ora ai box la Ferrari incidentata di Carlos Sainz. 8.55 ...

Prima di arrivare in, e in altri mille posti disparati " dai più prestigiosi ai più ... e io dopo quattro mesi di inaspettato delirio, settantasettein novanta giorni e uno stress mai ...7.55 Se la gara non ripartisse, la vittoria sarebbe assegnata a Verstappen, che tuttavia non sarebbe ancora matematicamente campione del mondo. 7.52 RIPARTENZA RIMANDATA! I commissari hanno capito che ...La F1 torna nel paese del Sol Levante dopo due anni di assenza: segui la cronaca in diretta del GP del Giappone [ Gara LIVE ]. Fonte: @unknown [ GP Giappone, Suzuka, Cronaca LIVE Gara F1 ] Dopo due ...(Adnkronos) – Una forte pioggia si è abbattuta sulla diciottesima prova del Mondiale di F1 in Giappone. Bandiera rossa dopo 3 giri e poi sospesa la ripartenza dietro la safety-car sul circuito di Suzu ...