Golf | Open di Spagna 2022 | Jon Rahm dominatore in patria! Edoardo Molinari ottimo quarto | Paratore in top15

(Di domenica 9 ottobre 2022) La strada sembrava già segnata dopo il terzo giro, ma l’ultimo round di Jonsul percorso Club de Campo Villa di Madrid ha fugato ogni dubbio. Il fenomenale iberico ha danzato tra le ultime 18 buche dell’diandando a centrare una vittoria che non è mai stata in dubbio lungo tutto il corso della giornata. Terza vittoria per lui nel più prestigioso torneo in patria, andando a pareggiare il leggendario connazionale Seve Ballesteros per numero di successi nel torneo. -25 il suo punteggio, -9 e 62 sul giro, il migliore dell’intero evento, trovato proprio nel momento decisivo. Una pioggia di birdie da parte dell’ex numero 1 al mondo, di cui ben tre trovati sui quattro PAR 3 del percorso, con il surreale eagle alla buca 14 che per una questione di pochi centimetri non è stato un albatros. Uno spettacolo ...