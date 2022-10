F1 Max Verstappen ha vinto il GP del Giappone conquistando il suo secondo titolo mondiale consecutivo

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ancora una volta dominio della Red Bull in Formula Uno. Maxhail GP deldi F1 laureandosi campione del mondo per la seconda volta consecutiva. Il successo arrriva anche grazie ad una penalità di 5 secondi inflittta al ferrarista Leclerc a causa del taglio di una chicane, che lo ha retrocesso dalal terzo posto, dietro Perez. La gara è stata caratterizzata da un’intensa perturbazione con pioggia battente, che ha costretto ad uno stop della corsa poco dopo la partenza per un incidente al ferrarista Sainz. Dopo 2 ore e 15 minuti di pausa il Gran Premio è ripartito con le vetture incolonnate dietro la safety car, tutte con gomme da bagnato, mentre in precedenza avevano montato le intermedie.è subito scattato al comando ed ha mantenuto la prima posizione per ...