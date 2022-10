F1 GP Giappone 2022 | Leclerc | “Complimenti a Verstappen | mondiale straordinario”

(Di domenica 9 ottobre 2022) Charlesha fatto ia Maxper la conquista deldi F1, arrivato aritmeticamente dopo la vittoria del GP del: “Congratulazioni a Max, ha fatto un campionato. Sapevamo fosse questione di tempo e c’è riuscito già oggi. Dobbiamo sfruttare le gare che restano per mettere solide basi in vista della prossima stagione. Proveremo a lavorare al massimo“. Il monegasco della Ferrari ha poi commentato la gara di Suzuka: “Anche oggi la storia si è confermata. Siamo partiti bene, poi dopo un paio di giri crolliamo e le gomme si distruggono. Oggi è stata una sofferenza, che peccato“. SportFace.

SUZUKA - Mattia Binotto ha commentato in maniera alquanto pesante la scelta della Fia di penalizzare Charles Leclerc (3° dietro Perez) in occasione dell'ultimo giro in. Una decisione che ha permesso a Verstappen di laurearsi campione del mondo in anticipo: "Ho poca voglia di commentare. Credo che la scelta della Fia sia ridicola e inaccettabile. Nella ...Max Verstappen con la sua Red Bull ha vinto il Gp deldi F1 dopo la bandiera rossa e la ripartenza dopo due ore di interruzione dietro la safety car ed è campione del mondo per la seconda volta grazie alla penalizzazione nel finale della Ferrari ...Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha commentato con una certa frustrazione il suo Gran Premio del Giappone, concluso al terzo posto: "Oggi è stata davvero una fatica e una sofferenza con le gomm ...