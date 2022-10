F1 | GP Giappone 2022 | cinque secondi di penalità per Leclerc | ecco cos’è successo

(Di domenica 9 ottobre 2022) Finale amaro del GP del, diciottesima prova del Mondiale di F1, per Charles, che ha ricevuto 5dia fine gara. Il pilota della Ferrari ha infatti tagliato l’ultima chicane andando lungo e, dopo una rapida investigazione, è stato sanzionato. Ciò vuol dire chescivola al terzo posto, superato da Sergio Perez. Inoltre, questo risultato regala l’aritmetica a Max Verstappen, che – in attesa dell’ufficialità – dovrebbe essersi laureato campione del mondo. SportFace.

Charles Leclerc è stato penalizzato di 5 secondi a causa del taglio di una chicane durante l'ultimo giro del GP del. Una penalità che ha retrocesso il pilota Ferrari dal secondo al terzo posto, dietro Perez, e consegnato il secondo titolo mondiale a Max Verstappen.SUZUKA - Un episodio che farà discutere a Suzuka. Un trattore è infatti giunto in pista durante il Gran Premio del, costringendo Pierre Gasly a schivarlo. Il padre di Jules Bianchi, pilota di Formula 1 morto nel 2015 per le ferite riportate in un impatto contro una gru mobile proprio sul tracciato ...(PRIMAPRESS) - GIAPPONE - La pioggia è tra le protagoniste del Gp del Giappone contribuendo a far succedere di tutto ma non tanto da rovinare l'attesa per la festa mondiale di Verstappen che vince a ...Dopo ore di attesa il GP del Giappone, condizionato dalla pioggia, ha visto trionfare Max Verstappen. Alle spalle il duello fra Sergio Perez e Charles Leclercper il secondo posto lo vince il messicano ...