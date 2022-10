F 1 | Gp Giappone Sainz ' È stata una domenica impegnativa e deludente'

Carlosracconta così l'incidente avuto in partenza al Gp del, poi 'stoppato' da bandiera rossa per ripartire dopo due ore con la safety car. "Dopo l'incidente la mia preoccupazione ......immagini delle vetture passate accanto al trattore che stava recuperando la vettura di Carlos... che includerà l'uscita sul tracciato di mezzi di recupero avvenuti durante il GP del. ...Carlos Sainz racconta così l'incidente avuto in partenza al Gp del Giappone, poi 'stoppato' da bandiera rossa per ripartire dopo due ore con la safety car. "Dopo l'incidente la mia preoccupazione ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...