Esplosione sul ponte di Kerch | Putin | «Sono stati i servizi di Kiev Atto di terrorismo»

Il giorno dopo l'ponte di Kerch, il Cremlino attacca "la decisione di introdurre il price cap per l'energia russa adottata dall'Ue su istigazione degli Stati Uniti" perché dichiara, "può destabilizzare ...Le autorità russe hanno ordinato ispezioni subacquee per determinare l'entità dei danni causati dall'ponte di Kerch, in Crimea. Il vice primo ministro russo, Marat Khusnullin , ha ...Il massimo esecutivo in materia di intelligence e difesa militare di Mosca probabile valuti una risposta adeguata all'attentato al ponte di Kerch, ma gli Usa escludono per ora, un'escalation nucleare ...L’Ucraina emetterà nuovi francobolli per commemorare l’esplosione del ponte in Crimea. Non vi auguro una buona giornata, perché è già meravigliosa. Il ponte di Kerch è finito. Così l’amministratore de ...