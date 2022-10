Ecco per chi non vale l’austerity dei termosifoni

Il servito diesel invece fa registrare costi pari a 1,903 euro al litro, con un aumento di 14 millesimi, 1,948 euro al litro al servitole compagnie e 1,810 euro al litro come prezzo medio alle ...... voglio dire senza alzarsivenirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propri a compagnia. Andando via c'è un'altra serie di saluti da lontano, e stop. Me ne vado a casa a dormire., nella ...Tali limitazioni relative al prossimo inverno, tuttavia, non verranno applicate in modo indiscriminato per ogni categoria di edificio. A indicare le eccezioni è lo stesso ministero della Transizione ...La Juventus e Rugani sembrano sempre più distanti; ecco chi può arrivare al posto del centrale per rinforzare la difesa bianconera.