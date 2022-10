Classifica marcatori Serie A 2022-2023 | i goleador del campionato

TuttoReggina.com

Roma 2 Lecce 1: 6' pt Smalling, 39' pt Strefezza; 3' st Dybala (rig.) Roma (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio ...col Lecce 2 - 1 ma non fa festa malgrado raggiunga il quinto posto ina 4 ......vuole restare a guardare piuttosto cerca punti utili per scrollarsi dai bassifondi della. Roma - Lecce: le pagelle e il tabellino della partita ROMA - LECCE 2 - 1: 6 Smalling (R), ... Reggina, la classifica marcatori aggiornata: Menez aggancia Fabbian in vetta Ligue 1 risultati, marcatori e classifica della decima giornata. Il Marsiglia cade in casa contro l'Ajaccio. Si ferma il PSG contro il Reims ...ALESSANDRIA - L'Alessandria Calcio viene sconfitta 3-2 in casa dal Pontedera e rimane all'ultimo posto della classifica.