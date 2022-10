Casillas | “Sono gay | rispettatemi” Poi cancella il tweet L’ipotesi più probabile è una risposta pessima ai gossip delle scorse settimane

(Di domenica 9 ottobre 2022) Un coming out o unaaidi queste? Undell’ex portiere del Real Madrid e della Nazionale spagnola, Iker, è presto diventato virale su Twitter, complice anche ladi Carles Puyol, altro ex stella del calcio mondiale. Solo che il possibile intento dietro la stessa identica frase potrebbe far apparirecome l’uomo che rompe un muro o che parla di omosessualità con una banalità e leggerezza disarmante. I fatti: poco dopo l’ora di pranzo di domenica, sul profilo Twitter del portiere compare un post di sei parole, accompagnato dall’hashtag ‘buona domenica’. Recita così: “Spero mi rispettiate:gay”. Tra i primi commenti, quello di Puyol, ex difensore del Barcellona e della ...

