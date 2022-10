Brighton-Tottenham | Conte commosso nel ricordo di Ventrone | “Era nel cuore di tutti”

(Di domenica 9 ottobre 2022) “È stata una settimana molto difficile pernoi. Era neldiqui al”. Antonioracconta tutta l’emozione e la commozione durante il minuto di raccoglimento dedicato a Gian Pieroprima dell’inizio della sfida contro il. “I funerali saranno domani, io e il mio staff saremo presenti: per me è molto complicato spiegare la situazione, faccio ancora fatica a processare quello che è successo – ha aggiunto -. La vittoria di oggi dimostra che posso contare su un gruppo di uomini, non solo di calciatori. Cercherò di stare vicino alla famiglia, li conosco da molto tempo. La vita è fatta anche di questi momenti difficili, bisogna saperli vivere nel modo giusto”. SportFace.

