Accademia Volley | falsa partenza | ko all’esordio con Pozzuoli

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiInizia con una sconfitta il cammino stagionale per l’, superata ieri pomeriggio alla Palestra Rampone dalla Pallavolocon il punteggio di 3-0 (25-19, 25-17, 25-16) nella prima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. Condizionata dalle assenze di De Cristofaro e Diago Silva, la formazione giallorossa è scesa in campo con una formazione più che rimaneggiata che nulla ha potuto al cospetto di unordinato e organizzato. Mister Ruscello ha schierato Nolè in posto quattro e la centrale De Napoli nel ruolo di opposto per sopperire alle due importanti assenze del sestetto titolare. Per il resto formazione base con Mireya Jimenez al palleggio, Dell’Ermo e Ricciardi centrali, Angilletta schiacciatrice e Cona libero. Fin dalle prime battute si intuisce subito che ...