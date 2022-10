WTA Monastir 2022 | Alizé Cornet ed Elise Mertens si sfideranno in Finale

Leggi su oasport

(Di sabato 8 ottobre 2022) Siamo prossimi ai titoli di coda del torneo WTA di. Sul cemento tunisino la francesee la belgahanno conquistato l’accesso alla. Due vittorie chiare da parte delle due tenniste che si sono dimostrate meritevoli dell’atto conclusivo.(n.37 WTA) ha regolato in due set la russa Veronika Kudermetova (n.12 del mondo) per 6-4 6-3. Un successo che conferma le qualità della francese: tennista in grado di mettere difficoltà chiunque, anche avversarie dalla classifica migliore. Vittoria sempre in due set per: la belga (n.42 del ranking) ha battuto per 6-4 6-0 l’americana Claire Liu (n.73 del mondo). Una partita che c’è stata solo nel primo set, mentre nel secondo si è assistito a un soliloquio di ...