Vanessa Incontrada mamma bis | sogno ad occhi aperti per la conduttrice

... dove è finito nel mirino delle critiche dopo un suo monologo a Le Iene , in cui faceva satira sul body shaming che ha colpito in passato Emma Marrone e: "Intanto ci tengo a dire ......di intraprendere la strada del padre visto che sta cercando di farsi conoscere ed apprezzare come attore e può vantare di aver debuttato nella serie 'La classe degli asini' die ...In particolare, nell’ultima puntata andata in onda, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada hanno affrontato il tema relativo ai famosi integratori […]. L’articolo Vanessa Incontrada: “li denuncio”, ecc ...Il monologo di Saverio Raimondo a "Le Iene" ha scatenato la polemica. Il comico ha parlato di body positivity a modo suo, citando Emma Marrone e Vanessa Incontrada. Ma le sue parole ...