Spalletti “Osimhen ancora a riposo | stiamo dando il massimo”

Leggi su iltempo

(Di sabato 8 ottobre 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – Guai a sottovalutare la Cremonese. Prova a tenere l'attenzione alta Luciano, tecnico del Napoli, in vista della gara di domani. I partenopei sono reduci dalla strepitosa prestazione di Amsterdam contro l'Ajax in Champions, ma ormai è alle spalle, adesso testa al campionato. “Abbiamo tutti i calciatori che stannol'anima per mettere in campo tutto ciò che facciamo fuori – ha spiegatoin conferenza stampa -. Dobbiamo fare di tutto per tentare di proseguire su questa felicità ed entusiasmo”. Tra gli azzurri non ci sarà, l'attaccante nigeriano resteràai box, in attesa che si riprenda in maniera completa:”Sono valutazioni che si fanno dopo gli esami clinici e sulla sua condizione. Non bisogna rischiare nulla. Si è visto ...