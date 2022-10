Serie C Gold | si parte | la Miwa Energia pronta all’esordio a Mondragone

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Inizia il campionato die laCestistica Benevento, rinnovata nel suo organico, esordisce in trasferta a. Nessuno stop dall’infermeria e nulla da segnalare tra i cinghiali che alla prima di stagione saranno al completo per battagliare contro la neo promossa Centro Basket. La squadra di Coach Fabbri, tecnico abilissimo, è nuova nellama ha grandi ambizioni e ha lavorato per costruire un roster valido,ndo dalla conferma del suo centro Marinovic. “Tanti anni di basket non bastano, la prima è sempre una grande emozione e sono anche molto curioso. E’ arrivato il momento di capire come ci siamo mossi e che cosa stiamo progettando insieme alla società. – le ...

Esordio casalingo in vista per la Stosa che domani, domenica 9 Ottobre, scenderà in campo al PalaPerucatti per affrontare il Basketball Club Lucca nella seconda giornata del campionato di. I rossoblu arrivano alla sfida dalla bella vittoria esterna ad Altopascio, mentre Lucca dalla sconfitta casalinga contro Cecina all'esordio stagionale. "Siamo riusciti a stare sulle cose ...'Abbiamo bisogno del grande pubblico di Palermo, quello che ha festeggiato il titolo di Cnel ... Palla a due del match della seconda giornata del Girone B diB Old Wild West tra Green ... Serie A Gold in pausa per la Nazionale: in quattro davanti dopo la 5^ giornata La Gold & Gold Messina pronta all’esordio stagionale: la prima gara sarà al PalaMili contro l’Or.Sa. Barcellona Parte in questo fine settimana il campionato di serie C Gold, anche quest’anno dedicato ...Esordio casalingo in vista per la Stosa Virtus Siena che domani, domenica 9 ottobre, scenderà in campo al PalaPerucatti per affrontare il Basketball Club Lucca nella seconda giornata del campionato di ...