Pil Italia | Confindustria | “Crescita zero nel 2023 e inflazione record”

" Lo choc energetico abbatte le prospettive di crescita ", avverte il Centro studi di Confindustria che vede il2022 in crescita del 3,4% ma un 2023 a crescita zero: "L'cade in stagnazione" e con "un'inflazione record" . Ilitaliano "dopo una dinamica positiva nella prima metà del 2022 subisce un ...1' DI LETTURA 'Lo shock energetico abbatte le prospettive di crescita', avverte il Centro studi di Confindustria che stima il2022 in crescita del 3,4% ma un 2023 a crescita zero: 'L'cade in stagnazione' e con 'una inflazione record'. I costi energetici delle imprese 'sono stimati aumentare di 110 miliardi di euro ...Secondo gli esperti di Confindustria, invece, l'effetto finale per l'economia italiana nel caso in cui la Russia bloccasse del tutto l'erogazione di gas e il prezzo dovesse schizzare, sarebbe una ...Lo scenario del centro studi nel rapporto di previsione d’autunno: nel 2023 sarà crescita zero. Il Pil salirà del 3,4% quest'anno, inflazione record al 7,5%.