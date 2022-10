LIVE – Qualifiche F1 GP Giappone 2022 | risultati | pole e griglia di partenza DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tutto pronto per ledel GP dela Suzuka di Formula 1: tutto pronto per la caccia allaposition nellache vi racconterà tutto quello che succederà in quest’ora attesissima in cui si decreterà ladi. Si torna sulla pista nipponica assente da due anni a causa del Covid ed è uno dei circuiti certamente più attesi in calendario. Leavranno inizio alle ore 8 italiane di di sabato 8 ottobre, si procederà con Q1, Q2 e Q3 al termine delle quali andremo a scoprire chi avrà centrato laposition. Di seguito lascritta targata Sportface. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. Classifica top-5 (dalle ...