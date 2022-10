LIVE – Pesaro-Venezia 26-18 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ilindi Carpegna Prosciutto-Umana Reyer, sfida valida come seconda giornata dellaA1di. Prosegue il campionato dopo l’esordio di settimana scorsa, e a sfidarsi sono due squadre partite con il piede giusto, con due vittorie convincenti rispettivamente contro Trieste e Scafati. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di sabato 8 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA TV 2^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONEPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...