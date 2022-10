Liga 2022 23 | termina il parità il match tra Siviglia e Atletico Bilbao | reti di Torres e Vesga

(Di sabato 8 ottobre 2022)1-1 iltra, incontro valido per l’ottava giornata del campionato di/23. La partita, disputata al Ramòn Sànchez Pizjuàn , è stata decisa dalledi. Un punto a testa per le due squadre quindi, che salgono rispettivamente a 6 e 17 punti in classifica. SportFace.

Il video con gli highlights e i gol di Atletico Madrid - Girona 2 - 1, match valido per l'ottava giornata della/2023. Al Wanda Metropolitano i colchoneros vincono grazie a una doppietta a opera di Correa, che tra primo e secondo tempo stendono gli ospiti, capaci di riaprirla con Riquelme ma non di ...Vittoria importante quella trovata dall'Atletico Madrid nell'ottava giornata della/2023 . La squadra di Simeone piega per 2 - 1 il Girona al Wanda Metropolitano e così facendo si issa a quota 16 punti in classifica, agganciando l'Athletic Bilbao e a meno tre da Barcellona ...Termina 1-1 il match tra Siviglia e Atletico Bilbao, incontro valido per l’ottava giornata del campionato di Liga 2022/23. La partita, disputata al Ramòn Sànchez Pizjuàn , è stata decisa dalle reti di ...Athletic fa visita al Siviglia. Real atteso a Getafe. Il quadro della 8/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICA) (ANSA) ...