L’autunno musicale di Salerno Classica

(Di sabato 8 ottobre 2022) Cinque gli appuntamenti che l’Ensemble Lirico Italiano regala alla città dal 14 ottobre al 25 novembre spaziando dal Classicismo al Barocco all’omaggio a Pier Paolo Pasolini tra la Chiese di San Giorgio e l’auditorium di San Felice in Felline Di Olga Chieffi Ritorna la musica di, dopo la lunga estate che ha visto l’Ensemble Lirico Italiano, guidato dal cellista Francesco D’Arcangelo e presieduto dal contrabbassista Luigi Lamberti con il fagottista Fabio Marone in veste di segretario artistico, spaziare tra i diversi generi musicali e prestigiosi ospiti, puntando a recuperare i valori della musica in un’ottica di dinamicità, innovazione, esperienza e dialogo, che ha portato la direzione ad ottenere il finanziamento dal Fondo unico per lo Spettacolo per un triennio. Un prestigioso riconoscimento affatto al momento considerato dal comune ...