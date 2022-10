La strage dei sogni perduti | muoiono 5 ragazzi down e un ex sindaco | gravissima l' educatrice Romina

(Di sabato 8 ottobre 2022) Un vero e proprio dramma infinito, come spiega nei dettagli il nostro giornale partner Quotidiano.net: 'E' in fin di vita l'Bannini, 36 anni: trasportata in condizioni gravissime ...

1870 - Re Vittorio Emanuele II promulga il decreto di annessione al Regno d'Italiaterritori ... sono stati commessi tre fondamentali errori umani che hanno portato alla: l'aver costruito la ......del monumento ai cadutiComuni facenti parte della diocesi di Trivento la seguente scritta, tratta dalle parole di papa Francesco: LA GUERRA È UNA FOLLIA! PER TUTTI I CADUTI DELL' "INUTILE"...Stava facendo un pisolino quando all’improvviso Panaya Kamram ha fatto irruzione nell’asilo nido nella provincia di Nong Bua Lamphu, nel nord della Thailandia uccidendo 38 persone, di cui 25 sono bamb ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...