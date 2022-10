F1 | Binotto | “Pessimista sul caso budget cap | si scioglierà come neve al sole Ma vogliamo trasparenza”

Leggi su sportface

(Di sabato 8 ottobre 2022) “La decisione posticipata significa che ci sono delle discussioni in atto, punti non chiari, la Fia contesta e le squadre si difendono. Temo che si tratterà disciolta al. Andrà a finire che avranno concesso qualcosa.che venga fuori in modo trasparente cosa, però. E’ un vantaggio diretto e anche noi dobbiamo capire allorasono i regolamenti. Erano chiari anche prima. Sono un po’”. Lo ha dichiarato il team principal della Ferrari, Mattia, collegato da Maranello ai microfoni di Sky Sport per commentare la situazione inerente ilcap che coinvolge la Red Bull. Dunquesulcap. Poi il focus si sposta ...