Ecco cosa accadrà l' 8 dicembre | la profezia sulla fine de mondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022) Proviene dal futuro, per la precisione da più di 600 anni dal futuro, e il suo obiettivo è quello di avvertire le persone sui prossimi disastri che colpiranno la terra: o almeno questo è quello che sostiene lui. Stiamo parlando di un utente di TikTok, che si fa chiamare Eno Alric e che dice di essere un viaggiatore del tempo. In uno degli ultimi video pubblicatipiattaforma cinese, l'utente ha fatto una previsione: "Gli alieni arriverannoTerra dopo un gigantesco incidente meteoritico". Il suo annuncio ha scatenato, neanche a dirlo, panico generale tra gli utenti di TikTok. Quella, però, non è stata la sua unica previsione: Eno Alric ha allertato le persone su ben cinque grandi eventi che presumibilmente cambieranno il corso della storia umana. "Attenzione! Sì, sono un vero viaggiatore del tempo dall'anno 2671, tieni a mente ...