Donna potente | ma Belen Rodriguez | un pazzesco retroscena

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022)si racconta nel nuovo numero di Gente, che è in edicola da pochi giorni. La showgirl argentina, che è tornata in tv con Le Iene, programma in onda su Italia 1, anche come inviata, dice: “No, non mi sento una star, ma una. Sono molto determinata e di solito ottengo ciò che voglio, ma non per capriccio, perché mi impegno sempre al massimo. E ho consapevolezza dei miei limiti. So cosa potrei fare e cosa no. Non potrei mai condurre un programma da sola. Non mi si addicono ruoli istituzionali, attenzione ai tempi, alla scaletta. Ma funziono in trasmissioni in cui si può portare un po' di leggerezza ai telespettatori, riesco a trasmettere positività”.sta vivendo un bel momento professionale e svela di avere un sogno: lavorare con ...