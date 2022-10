Denise e le altre | Vittorio Feltri | Ho un sospetto su quei bimbi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022) Mi preme sottoporre alla vostra cortese attenzione alcune statistiche, che giudico raccapriccianti. Soltanto nei primi sei mesi di quest'anno sono state depositate 6.312 denunce di scomparsa di minori (dati Direzione centrale della Polizia criminale). E questi numeri sono in linea con quelli dello scorso anno. In sostanza, spariscono circa 35 minorenni al giorno, più di uno ogni ora, oltre la metà dei quali non vengono più ritrovati, ovvero finiscono inghiottiti in una sorta di buco nero, quindi scompaiono per sempre. Per alcuni di questi pargoletti ci sono famiglie, padri e madri, in attesa perenne e disperata di riabbracciarli. Ma altri vengono dimenticati, in quanto non c'è anima che li attenda, che sia alla ricerca di loro, che si chieda che fine abbiano fatto. Nessuno li ama e questa è la ragione per cui sono esposti a qualsiasi tipo di pericolo. Ogni dì la cronaca ci ...