Cisgiordania | palestinese ucciso in scontri con Israele

...è stato ucciso oggi in scontri durante un'operazione dell'esercito israeliano nei pressi del campo profughi di Jenin nel nord della. Lo ha detto il ministero della sanità, ...Si dovrà indagare anche su come il 25enne sia finito ad Hebron, cittàdella, la famiglia di Abu smentisce il movente dell'omosessualità Nel frattempo sono ...Un palestinese è stato ucciso oggi in scontri durante un'operazione dell'esercito israeliano nei pressi del campo profughi di Jenin nel nord della Cisgiordania. (ANSA) ...Arrestato dalla polizia palestinese un uomo sospettato dell'omicidio di un ragazzo che è stato trovato decapitato ...