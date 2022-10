Cgil | ‘Ascoltate il lavoro’ | in piazza con dieci proposte

(Di sabato 8 ottobre 2022) ROMA – Lascende ina Roma, ad un anno dall’assalto alla sede nazionale di corso d’Italia, per la manifestazione nazionale “Italia, Europa ascoltate il lavoro”. Un appello e un programma, con ledel sindacato per il Paese, dal tetto alle bollette alla tutela del potere d’acquisto, dallo stop alla precarietà al fisco. Il corteo, con il segretario generale Maurizio Landini, partirà dadella Repubblica (l’appuntamento è per le 13.30) per raggiungeredel Popolo, dove intorno alle 16.30 Landini prenderà la parola per le conclusioni. Dal palco anche gli interventi di sindacati internazionali e associazioni. Lachiede all’Italia e all’Europa di rimettere al centro i temi del lavoro e della giustizia sociale e al prossimo Governo ...

