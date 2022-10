“Catch Bull At Four” rimasterizzato per il 50° anniversario del disco

(Di sabato 8 ottobre 2022)At, (1972) è il quarto album di Cat Stevens per l’Island Records. Pubblicato originariamente il 27 Settembre 1972, usciva sull’onda dello straordinario successo dei tre dischi precedenti, Mona Bone Jakon, Tea for the Tillerman e Teaser and the Firecat. Con Paul Samwell-Smith alla produzione,Atvede Cat Stevens accompagnato da Alun Davies (chitarra), Gerry Conway (batteria), Alan James (basso) e Jean Roussel (tastiere).Atrimase per tre settimane al #1 della Billboard Top 200 album chart diventando in quel momento l’album più venduto di Cat Stevens e raggiunse il top della classifica anche in Canada, il #2 in UK e Olanda e il #4 in Francia. Per celebrare il 50° ...

Mi rendo conto che mettere questo disco fra i migliori del 1972 è una forzatura, ma a me piace molto e ci sta bene perché uscì proprio insieme aAt Four. Alun Davies era un chitarrista acustico gallese che lavorava come sessionman, e fu chiamato dal produttore di Cat Stevens quando nel 1970 decise di farlo passare dal pop al folk ...