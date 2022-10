Auto elettriche | ritardo da colmare | il gap con l' Europa

In Germania lecon la spina (e ibride plug - in) nel 2022 sono state quasi una su tre (il 27% sul totale), in Italia poco più di una su venti (il 7,5%). Viene in mente: i soliti ...La Losanga intende mantenere una quota di almeno il 51% della nuova entità incentrata sulle... che dovrebbe portare alla nascita di due nuove divisioni, chiamate internamente 'Ampère' (...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...C’è un altro delicato dossier del quale il nuovo governo si dovrà necessariamente occupare. Certo, non è urgente come il caro-bollette o la legge di Bilancio.