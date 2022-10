Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Circastanno combattendo nel quadro dell’operazione militare speciale della Russia in. Ad annunciarlo è stato il leader ceceno Ramzandurante una parata delle agenzie di sicurezza, difesa e delle forze dell’ordine della repubblica in onore del 70mo compleanno del presidente russo Vladimir Putin. “Circa 10.000 dei nostri coraggiosi figli stanno già combattendo alle frontiere nell’area dell’operazione militare speciale.reggimenti partiranno nei prossimi giorni”, ha affermato parlando di una dimostrazione del “consolidamento della società russa che Akhmat-Khadzhie Vladimir Putin sognavano”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione