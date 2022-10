(Di venerdì 7 ottobre 2022) Un intervento da parte del Comune dia sostegno di famiglie e imprese: questa è la richiesta fatta dai sindacati a Roberto. Un tentativo di arginare, almeno in parte, le conseguenze della crisi che si sta abbattendo, come nel resto d’Italia, anche sutra, inflazione e un carrello della spesa che diventa, per forza di cose, sempre più leggero. I sindacati chiedono al sindaco diun intervento a sostegno di famiglie e imprese per fronteggiare il“I nostri uffici territoriali”, scrivono nella lettera inviata al sindaco dem i segretari generali di Cgil die del Lazio, CislCapitale Rieti e Uil del Lazio, Michele Azzola, Carlo ...

LA NOTIZIA

Una bambina di un anno di origine senegalese ha rischiato di moriredopo aver ingerito il ...dalle grida sono giunti sul posto due agenti della polizia locale che stavano percorrendo via...Non a: curiosamente, nella capitale, le corsie ciclabili non esistono. RITARDO LEGISLATIVO - ... in via Pola, la corsia per le bici è. A sinistra, le auto; più oltre, un furgone in ... Roma soffocata dal caro-bollette. Ma da Gualtieri neanche un euro Sfiorata la tragedia a Olbia: una bambina ha ingoiato un tappo di bottiglia, una vigilessa le ha salvato la vita."Lo straordinario aumento dei prezzi energetici continua a far salire i costi di produzione delle industrie meccaniche e rischia di soffocare le attività di centinaia di imprese. (ANSA) ...