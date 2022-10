Primo volo di prova per l’aerotaxi elettrico tra Fiumicino e Roma

(Di venerdì 7 ottobre 2022)dipercity, l'aerotaxi che collegherà l'aeroporto dicon la Stazione Termini di. AdR,copter, UrbanV e Atlantia hanno effettuato ilin Italia di un eVtol equipaggiato, attivando inoltre ilvertiporto realizzato nel Paese, insieme alla piattaforma digitaleIQ dicopter. Il test è stato svolto a un anno dalla presentazione delprototipo di eVTOL in Italia. L'elicotterocopter 2X ha volato a 40 km/h a 40 metri di altezza per 5 minuti.video width="746" height="420" ...

Blade Runner atterra nella Capitale: a Fiumicinodi prova degli aerotaxi a decollo verticale IL PIANO Il servizio del taxi volante inizierà nel 2024, quindi in tempo per il Giubileo dell'...L'iniziativa è frutto della collaborazione tra Aeroporti di Roma, Volocopter, UrbanV e Atlantia , che hanno lavorato alacremente per giungere alin Italia di un eVTol equipaggiato , ...La navetta Crew Dragon ‘Endurance’ si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale. A bordo l’equipaggio della missione Crew 5 al comando di Nicole Mann, prima donna a capo ...«Ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare». La frase è passata alla storia per un film, Blade Runner, realizzato nel 1982. Ebbene, la scena delle auto ...