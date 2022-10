Papa Francesco telefona a Don Maurizio Patriciello

Un documentario partendo dall'Enciclica "Laudato si" che sua Santitàha voluto dedicare al rapporto dell'uomo con l'ambiente che lo ospita. Questo il progetto prodotto da L'Altrofilm e intitolato "L'oste a pedali" , diretto dalla regista Giulia Livigni e ...e Maradona ©LaPresseIl ricavato dell'evento sarà devoluto in beneficenza. Promossa da, la Partita per la Pace vedrà la partecipazione delle più grandi stelle e leggende ...“Mi ha spronato ad andare avanti nella battaglia per la Terra dei Fuochi, l’ha ripetuto più volte nella nostra breve telefonata”. Don Maurizio Patriciello, parroco del parco Verde di Caivano, in provi ...Il prete anticamorra di Caivano ha raccontato di essere stato chiamato dal Santo Padre ad ora di pranzo: “Mi ha detto: vai avanti” ...