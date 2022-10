Nobel | Letta | ' messaggio potentissimo di speranza e unità'

la VOCE del TRENTINO

... l'Accademia Svedese ha annunciato che ilper la Letteratura di quest'anno è stato assegnato ... La motivazionedurante la cerimonia premia la scrittrice per 'il coraggio e l'acutezza con cui ...... culminato con un nuovo e diverso "Me too" ribadito a gran voce a tutte le latitudini geografiche e che oggi viene coronato dall'assegnazione del premio. Se le donne che l'hannopotessero ... Enrico Letta: premio Nobel di "Harakiri politico" «Ha dedicato la sua vita alla promozione della democrazia e dello sviluppo pacifico nel suo Paese d’origine», si legge nel comunicato del Premio Nobel, che ha ricordato come «le autorità governative ...Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Il #Nobel lancia un potentissimo messaggio di speranza e di unità. Bielorussia, Russia e Ucraina insieme per la pace". Così Enrico Letta su twitter.