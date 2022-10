No! L’animale in questo video non è un «prodotto dall’eugenetica»

Leggi su open.online

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Un animale che sembra una strana scimmia con alcuni tratti antropomorfi: grandi orecchie, testa calva, posizione eretta e mani simili a quelle umane. A qualcuno potrebbe ricordare Dobby, l’elfo domestico della famiglia Malfoy in Harry Potter. In unche circola su Internet, si vede la creatura mangiare della frutta. Alcuni utenti su Facebook sostengono che si tratti di undi ingegneria genetica applicata agli esseri umani, denominata “eugenetica“. La verità, però è molto diversa e con le modifiche genetiche non c’entra nulla. Per chi ha fretta:è un primate tipico della foresta amazzonica chiamato uistitì argentato (Callithrix argentata); Quello nelin questione è un esemplare molto anziano che vive in cattività in uno zoo a circa 200 chilometri dal centro di Tokio. Il suo ...