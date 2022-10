La storia dei due russi in fuga da Putin che finiscono su un’isola in Alaska e chiedono asilo agli Usa

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Due cittadiniindalla chiamata dei riservisti militari del presidente Vladimirsono sbarcati su una remota isola dell’nel Mare di Bering. E stanno cercandonegli Stati Uniti. I due sono arrivati in barca su una spiaggia vicino Gambell, una piccola comunità sulla punta nord-ovest dell’isola di San Lorenzo a circa 40 miglia dallaa continentale. I due sono scappati dalla città di Egvekinot, nel nord est dellaa, e hanno viaggiato fino a raggiungere l’. «Sono approdati martedì a bordo di una piccola imbarcazione», secondo quanto sostiene il Dipartimento della Sicurezza Nazionale allertato immediatamente per il loro arrivo. Dopo l’approdo a Gambell i due sono stati trasferiti ad Anchorage, la città più ...

Due cittadini russi in fuga dalla chiamata dei riservisti militari del presidente Vladimir Putin sono sbarcati su una remota isola dell' Alaska nel Mare di Bering . E stanno cercando asilo negli Stati Uniti. I due sono arrivati in barca su una ...