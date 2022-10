QUOTIDIANO NAZIONALE

Divieto di avvicinamento e obbligo di dimora per una coppia lombarda. La 40enne ebbe un figlio dal patrigno: 'Abusi per anni'. Ma lui si difende: ...... invece ha raccontato di essere sprofondata nell'abisso:in casa, chiusa in una botola insonorizzate per evitare che qualcuno sentisse le sue grida, picchiata eda seguaci del ... "Io, stuprata e segregata" Braccialetto elettronico per i genitori adottivi Divieto di avvicinamento e obbligo di dimora per una coppia lombarda. La 40enne ebbe un figlio dal patrigno: "Abusi per anni". Ma lui si difende: falso ...Sperava in una vita migliore, invece ha raccontato di essere sprofondata nell'abisso: segregata in casa, chiusa in una botola insonorizzate per evitare che qualcuno sentisse le sue ...