Genoa e Cagliari non si pungono e i liguri falliscono la vetta solitaria

Il big match dell'ottava giornata si chiude con pochi sussulti e senza reti. Nel venerdì sera di Marassi,pareggiano 0 - 0, con un punto a testa più utile ai liguri che ai sardi. La squadra di Blessin sale a quota 15 e aggancia per ora Reggina, Bari e Brescia in testa alla classifica. Gli ...Commenta per primo0 - 0 Martinez 6: usa più i piedi che le mani. Aspetto che dà il segno dello scarso impegno a cui è chiamato. Sabelli 6,5: controlla bene la sua zona di competenza provando anche ...Quello tra Genoa e Cagliari è lo scontro tra nobili decadute in Serie B. Fino a pochi mesi fa, le due formazioni rossoblù si… Leggi ...Il Genoa non va oltre il pareggio a Marassi contro il Cagliari, che in terra ligure regge l'onda d'urto del Grifone e porta a casa uno 0-0 che torna a muovere la classifica. A rendersi pericolosi sono ...