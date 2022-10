Covid | l' incidenza risale e l' Rt arriva a 1 | 18

(Di venerdì 7 ottobre 2022) I dati della Cabina di regia confermano la ripresa dei casi. L'passa in una settimana da 325 a 441 casi per 100 mila abitanti. Tra sette giorni sarà ancora sopra la soglia epidemica. Salgono (ma di poco) anche i ricoveri

