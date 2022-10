Busta paga | fino a 3 600 euro in più per questi lavoratori

Aumento di stipendio per dipendenti statali. Una grande fetta dei dipendenti statali sono in attesa della propriae soprattutto degli arretrati legati ai contratti del 2019 - 2021 e ai primi dieci mesi del 2022. Sono ben quattro i settori pubblici che ormai aspettano di ricevere gli arretrati : le ......taglio del cuneo fiscale ovvero il costo del lavoro per il datore e la revisione del bonus di 80 euro che per qualcuno diventa di 100 euro mentre per altri si tratta della primo surplus inSono 4 le categorie di lavoratori del settore pubblico che attendono un «bonus» in busta paga: gli arretrati legati ai contratti del 2019-2021. Ecco quando possono arrivare per gli Enti locali.OSIMO - Bonus in busta paga per i lavoratori della Enotech Wine Service, un modo per aiutare i propri dipendenti alle prese con il caro bolletta. La Enotech Wine Service, azienda ...